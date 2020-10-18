Игрок «Реала» заразился коронавирусом, матч команды в чемпионате Испании отложен
Форвард мадридского «Реала» Фабьен Козер заразился коронавирусом, сообщает Eurohoops. Из-за результата теста матч команды в чемпионате Испании с «Бильбао» отложен. Руководство лиги в скором времени определит новую дату встречи. Пока же в клубе продолжают тестировать других баскетболистов.
В нынешнем сезоне 33-летний французский баскетболист получает не так много игрового времени и не занимает важного места в тактических построениях Пабло Ласо.
Напомним, чемпионат Испании был одним из немногих в минувшем сезоне в Европе, который не был завершён досрочно. После длительной паузы сезон был доигран в особых условиях. «Реал» не смог стать чемпионом страны. Титул неожиданно достался «Басконии» из города Витория.
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