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Игрок «Реала» заразился коронавирусом, матч команды в чемпионате Испании отложен

Игрок «Реала» заразился коронавирусом, матч команды в чемпионате Испании отложен
Баскетбол / Евролига 0

Форвард мадридского «Реала» Фабьен Козер заразился коронавирусом, сообщает Eurohoops. Из-за результата теста матч команды в чемпионате Испании с «Бильбао» отложен. Руководство лиги в скором времени определит новую дату встречи. Пока же в клубе продолжают тестировать других баскетболистов.

В нынешнем сезоне 33-летний французский баскетболист получает не так много игрового времени и не занимает важного места в тактических построениях Пабло Ласо.

Напомним, чемпионат Испании был одним из немногих в минувшем сезоне в Европе, который не был завершён досрочно. После длительной паузы сезон был доигран в особых условиях. «Реал» не смог стать чемпионом страны. Титул неожиданно достался «Басконии» из города Витория.

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