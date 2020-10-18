Римас Куртинайтис: наверное, впервые в этом сезоне у нас хорошие новости

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Наверное, впервые в этом сезоне у нас хорошие новости. Алексей Швед, Янис Тимма, Евгений Воронов и Джордан Мики готовы играть, чему я как тренер очень рад. Теперь мы можем делать полноценные тренировки. Посмотрим, как будем на играх, потому что эти игроки долго не тренировались. Легко и просто сразу не будет, так как им нужно наверстать упущенное и набрать форму. Жаль, что потянул спину Серёжа Моня. Все знают его бойцовские качества, он всегда играет на максимуме и полностью отдаётся игре. Пока неясно, надолго ли он выбыл, но уже понятно, что мы потеряли одного из лучших своих бойцов. В последних матчах он играл здорово, помогал команде своим опытом и энергией. Однако травмы и проигрыши — часть нашей работы.
Пора встать на ноги и начинать выигрывать. Завтра нам предстоит сыграть с «Астаной». Это опасный соперник с тем же тренером, что и в прошлых сезонах. Нам известен их игровой стиль: это хорошая бегущая команда с шестью иностранцами. Легко не будет, даже несмотря на то что мы играем дома. Нам придётся вводить, по сути, новых игроков после травм и вируса, а это непросто после месячного отсутствия на площадке. Будет сложно, но отступать некуда», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт команды.
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