Раскрыт сюжет фильма «Космический джем—2»

«Космический джем—2» в настоящее время находится в стадии постпродакшена и не будет выпущен до июля 2021 года. Тем не менее недавно в Сети всплыли подробности сюжета фильма, главную роль в котором исполнит звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

По задумке сценаристов, Леброн и его сын приезжают на студию Warner Bros. и случайно оказываются запертыми в вымышленном мире, где живут все существа и герои из различных мультфильмов компании, который оказался под контролем злодея Al G. Чтобы вернуться домой, Джеймс с командой «Луни Тюнз» должен выиграть эпический баскетбольный матч против цифровых суперверсий крупнейших звёзд НБА и WNBA.



Первая часть ленты в жанре семейной комедии с элементами фантастики вышла на экраны в 1996 году. Главную роль в ней сыграл легендарный Майкл Джордан. Помимо него в фильме снимались звёзды НБА Ларри Бёрд, Патрик Юинг, Чарльз Баркли, Магси Богз, Ларри Джонсон и Шон Брэдли.



Кассовые сборы тогда составили более $ 230 млн, при этом бюджет фильма составлял $ 80 млн.