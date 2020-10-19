«Химки» вернут болельщикам деньги за билеты после ввода ограничений

«Химки» вернут болельщикам деньги за билеты на матчи после введения запрета на проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей на территории Московской области.
«Мы вынуждены вернуть деньги. Прежде всего мы подчиняемся всем требованиям губернатора, Роспотребнадзора и всех контролирующих инстанций. С каждым болельщиком будем работать индивидуально по этой теме, кто-то захочет вернуть деньги, кто-то — не платить за билет после того, как всё вернётся после пандемии. Поэтому всё индивидуально», — приводит слова генерального директора «Химок» Павла Астахова ТАСС.
Также Астахов рассказал о состоянии здоровья игроков «Химок». «Игроки возвращаются в строй. В этой связи мы — один из первых клубов, в котором игроки переболели коронавирусной инфекцией, в следующей игре наш состав будет близок к оптимальному», — отметил гендиректор «Химок».
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о вводе запрета на проведение спортивных мероприятий со зрителями из-за пандемии коронавируса.
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