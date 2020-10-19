Джефферсон: кто-то вообще задумывался, почему Джордан дошёл лишь до 6 финалов? Подумайте

Чемпион НБА, эксперт Ричард Джефферсон поделился мнением относительно того, что Леброну Джеймсу часто ставят в упрёк большое количество поражений в финалах, хотя он сыграл их больше, чем Майкл Джордан.
Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале.
«Я, наверное, скажу самую спорную вещь. Даже не знаю, стоит ли. Итак. Кто-нибудь вообще задумывался, почему Джордан дошёл только до шести финалов? Подумайте об этом.
Если он не смог пройти «Пистонс», он бы никогда не прошёл и «Лейкерс». Если он не смог пройти «Селтикс», ему никогда не удалось бы выиграть у «Лейкерс». Было много лет, когда в случае выхода в финал, победы в Восточной конференции, он бы проигрывал «Лейкерс».
Я не говорю, что Леброн лучше Джордана или наоборот. Я не об этом. Но когда мы смотрим на результат Джеймса в финалах, мы никогда не говорим, что Джордан добрался только до шести решающих серий. Сколько там было у Билла Рассела? Тринадцать? Одиннадцать из тринадцати или что-то в этом духе – это же безумие.
У Леброна десять финалов. Он принял команду в 22 года. Он обыграл «Нетс» вместе со мной, Джейсоном Киддом и Винсом Картером. Два члена Зала славы. Затем он прошёл «Пистонс» с тремя членами Зала славы. А затем он проиграл четырём парням из Зала славы: Тони, Ману, Попу и Тиму Данкану.
Но мы используем это против него, говорим что-то из серии: «Парень проигрывал в финалах». Но почему Джордан дошёл только до шести? Это завертелось у меня в голове, когда я начал думать о десяти финалах Джеймса», – цитирует Джефферсона TalkBasket.
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