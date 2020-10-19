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«Химки» сыграют без зрителей в матчах с «Маккаби» и «Црвеной Звездой»

«Химки» сыграют без зрителей в матчах с «Маккаби» и «Црвеной Звездой»
Баскетбол / Евролига 0

«Химки» проведут домашние матчи регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» и «Црвеной Звездой» без зрителей, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Согласно постановлению №463-ПГ от 19 октября Губернатора Московской области, с 21 октября по 7 ноября (включительно) спортивные мероприятия (матчи) на территории Подмосковья будут проводиться без зрителей. Данное ограничение вводится в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

«Химки» прекратили продажу билетов на матчи Евролиги «Химки» — «Маккаби» (23 октября) и «Химки» — «Црвена Звезда» (30 октября). Матч Единой Лиги ВТБ между БК «Химки» и БК «Астана» состоится в понедельник, 19 октября, без каких-либо изменений.

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