Андрей Ведищев отреагировал на изменение регламента Евролиги

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением по поводу внесения изменений в регламент Евролиги.

«Сегодня Евролига внесла изменения в регламент и разрешила переносить матчи, если команда не может выставить на игру восемь человек или находится на карантине. Считаю, что это правильное решение. Сложившаяся обстановка не поддаётся прогнозам, и очень хорошо, что Евролига пошла навстречу клубам. При этом пока неясно, куда переносить матчи, так как календари национальных чемпионатов достаточно плотные. Безусловно, командам будет очень тяжело найти свободные даты, но это в любом случае лучше, чем технические поражения, поэтому решение Евролиги можно только приветствовать», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.