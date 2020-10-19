«Милуоки» занял категорическую позицию по Яннису Адетокунбо

Команда НБА «Милуоки Бакс» не собирается обменивать Янниса Адетокунбо, даже если он откажется от продления контракта.



«Несколько источников заявили, что „Милуоки“ не будет обменивать Янниса Адетокунбо, даже если он откажется от продления контракта. Вместо этого „Бакс“ рассчитывают улучшить состав и доказать Яннису, что он должен остаться по окончании следующего сезона», — цитирует ESPN обозревателя Тима Бонтемпса.



Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Сообщалось, что среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».



Сам грек, получивший приз MVP НБА в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.