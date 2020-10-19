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«Химки» уступили «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

«Химки» уступили «Астане» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Химках завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» принимали «Астану».

Встреча началась с преимуществом подмосковной команды, которая выиграла первый игровой отрезок с разницей в четыре очка. Во второй десятиминутке «Астане» удалось отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 49:45 в пользу гостей.

Третья четверть также осталась за «Астаной» — в какой-то момент преимущество гостей достигло 17 очков, однако к концу игрового отрезка «Химки» сократили отставание до 13 очков. Решающей в матче стала четвёртая четверть — «Химкам» удалось совершить рывок и отыграть отставание. За полторы минуты до конца встречи «Химки» вышли вперёд, а к последней минуте вели в счёте с преимуществом в четыре очка, однако «Астане» удалось набрать пять очков подряд. Итоговый счёт — 89:88 в пользу «Астаны».

Самым результативным в составе победителей стал Джеремайя Хилл, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 11 очков и 10 передач у Майкла Томпсона. В составе «Химок» дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов на свой счёт записал Девин Букер. Ещё один дабл-дабл на счету Алексея Шведа — 19 очков и 12 передач.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
19 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
88 : 89
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Химки: Букер - 30, Швед - 19, Зайцев - 14, Йеребко - 6, Микки - 6, Вяльцев - 5, Дайр. Бертанс - 5, Тимма - 3, Владислав, Воронов, Евстигнеев, Одиноков
Астана: Хилл - 22, Силиньш - 17, Томас - 16, Томпсон - 11, Бажин - 8, Гаврилов - 6, Мейерс - 6, Мурзагалиев - 3, Айткали, Марчук, Пан, Пономарев
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