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В «Лейкерс» рассказали о сорвавшемся трансфере Кавая Леонарда

В «Лейкерс» рассказали о сорвавшемся трансфере Кавая Леонарда
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что команда была уверена в способности подписать форварда Кавая Леонарда в прошлое межсезонье. Леонард выиграл титул чемпиона НБА в 2019 году в составе «Торонто Рэптоср», после чего решил объединиться с Полом Джорджем в «Клипперс», а не с Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом в «Лейкерс».

«Конечно. Мы думали, что у нас есть хорошие шансы заполучить Кавая. До 1 июля и той первой недели рынка свободных агентов, когда мы чувствовали, что это могло произойти, был длинный отрезок времени. Как бы выглядела эта команда? Очевидно, мы были довольно хороши и без него, поэтому, если бы он у нас выступал, это было бы чем-то особенным. Но мы действительно верили, что у нас есть шанс подписать его», — приводит слова Вогеля Fadeaway World.

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