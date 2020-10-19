Ричард Джефферсон — о «Клипперс»: мы не видели такой катастрофы со времён Чернобыля

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт Ричард Джефферсон высказался о провале «Лос-Анджелес Клипперс» в плей-офф сезона-2019/2020, где команда вылетела в серии второго раунда с «Денвер Наггетс» (3-4).

«Клипперс» действительно провалились. Они просто не могли закрыть серию с «Денвер Наггетс». Но это ещё не самое худшее. Хуже всего была четвёртая четверть седьмой игры, когда случилось что-то вроде Чернобыля. Они потерпели полный крах, ничего не осталось от команды. Я стоял там, представители СМИ стояли позади меня. Мы просто смотрели на это. Я обернулся, чтобы увидеть тх лица. Они вроде как не понимали, что происходит. Мы не видели такой катастрофы со времён Чернобыля», — приводит слова Джефферсона Fadeaway World.