Стив Керр объяснил, почему распалась легендарная династия «Чикаго» с Майклом Джорданом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему в 1998 году распалась легендарная династия «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом, Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом и главным тренером Филом Джексоном. Керр трижды стал чемпионом НБА в составе «Буллз» (1996–1998).
«Знали, что нам конец. Мы понесли настолько большой эмоциональный урон, что людям трудно это понять. Когда команда теряет стержень и энергию, мотивация и всё остальное просто заканчивается. Люди могут сказать — если бы вы, ребята, вернулись или если бы Майкл Джордан не пошёл играть в бейсбол, вы бы выиграли 8 чемпионатов подряд. Называю это чушью собачьей. Никакого выхода не было. Усталости накопилось слишком много, и всё закончилось не просто так. Это должно было закончиться», — приводит слова Керра Fadeaway World.
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