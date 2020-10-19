Куртинайтис: знали, что не будет легко, потому что к нам вернулись четыре новых игрока

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Астаной» (88:89).
«Очень плохо, что проиграли. Знали, что не будет легко, потому что к нам вернулись четыре новых игрока, троих я пытался использовать, но они долгое время были без баскетбола. Тяжело войти в команду и с ходу поймать игру. Однако проблема даже не в том, что мы не играли хорошо, проблема в том, как мы сыграли в концовке. Повели в счете, сломали игру и не смогли защитить этот результат. После этого сфолили на трехочковом, приняли решение бросить трехочковый, когда нужно забить очко за пять секунд, набирая скорость. Это все не по-мастерски. Наша основная проблема в этом сезоне заключается в том, что не знаем, как разобраться в концовках и как принять оптимальный вариант, чтобы выиграть. Подобная ситуация была и в матче с «Панатинаикосом», когда за семь секунд мы не смогли выбросить хороший бросок», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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