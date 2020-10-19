Айзея Томас: Леброн и Карим — величайшие на площадке и за ёё пределами. Пусть все знают!

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас в очередной раз высказался на тему того, кто является величайшим в истории НБА.



«Я, как старейшина баскетбольного сообщества, признаю и верю в эволюцию нашего спорта. Я делюсь своим опытом, своим образованием и знаниями со всеми. Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар — величайшие на площадке и за её пределами. Пусть все это знают!», — написал Томас в своём «твиттере».



Ранее Томас заявил, что Леброн Джеймс и Карим Абдул Джаббар — величайшие в истории НБА.



Томас ретвитнул также слова аналитика НБА Ника Райта: «Просто факты. 1. Майкл Джордан — неудачник без Скотти Пиппена 2. Ни разу не победил Ларри Бёрда 3. Никогда не побеждал суперкоманду 4. Восток был ужасен в эпоху Джордана 5. Каждый выигрывал перстни в эпоху Джордана. «Мы делаем вид, что карьера Джордана длилась 6 лет».