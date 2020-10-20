Снуп Дог: Мэджик Джонсон всегда был лучше, чем Майкл Джордан

Рэпер Снуп Дог считает легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона величайшим баскетболистом в истории НБА, отдавая при этом должное Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

«Джордан играл в эпоху, когда баскетбол был очень жестким и агрессивным. Фиксировалось не так много фолов, ему приходилось играть против зверей с Востока и Запада. Конкуренция была чуть более агрессивной. Итак, вы должны отдать ему должное за шесть побед в шести финалах при 6 наградах MVP и за то, что он сделал это в то время, когда было неслыханно выходить туда три раза подряд. Подумайте о том, как Леброн Джеймс побывал в трёх разных организациях, в основном в ужасных организациях, которые, вероятно, не выходили бы в плей-офф без него. Он выводил их в финал и принёс таким командам два титула, это потрясающе.

Леброн был в центре внимания и привёл их к победе, был движущей силой в нападении и в защите, в социальном плане за пределами баскетбольной площадки. Он обошёлся без судебных дел, без обвинений и каких-то скандалов в этом роде. Но для меня Мэджик Джонсон всегда был лучше, чем Майкл Джордан. Я фанат «Лейкерс» и видел то, что делал Мэджик, когда впервые пришел в лигу. Он взял под свой контроль «Лейкерс», когда Карим Абдул-Джаббар получил травму в матче с «Филадельфией Сиксерс» в 1980 году. Я смотрел эту игру в детстве. Он играл на позициях центрового, форварда и защитника. Джордан этого не делал в свой сезон новичка. Он был хорош, но не настолько хорош", — приводит слова рэпера Essentially Sports.