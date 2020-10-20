Игрок «Лейкерс» спрогнозировал трансферные планы команды на межсезонье
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли предположил, что в межсезонье команда подпишет двух-трёх новых игроков ротации.
«Мы подпишем 2-3 новых новых игроков. У нас есть пространство в платёжной ведомости. Мы станем лучше в следующем году. Когда дело доходит до денег, вы думаете, Джини Басс это беспокоит?», — приводит слова Дадли Complex Sports.
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом году стали чемпионами НБА. Это 17-й титул в истории франшизы. Команда объявила, что пока не может отметить победу вместе с болельщиками из-за пандемии коронавируса.
«После консультаций с властями города и округа мы пришли к мнению, что публичное празднование состоится, как только это будет безопасно», — говорится в сообщении клуба.
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