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Игрок «Лейкерс» спрогнозировал трансферные планы команды на межсезонье

Игрок «Лейкерс» спрогнозировал трансферные планы команды на межсезонье
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли предположил, что в межсезонье команда подпишет двух-трёх новых игроков ротации.

«Мы подпишем 2-3 новых новых игроков. У нас есть пространство в платёжной ведомости. Мы станем лучше в следующем году. Когда дело доходит до денег, вы думаете, Джини Басс это беспокоит?», — приводит слова Дадли Complex Sports.

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом году стали чемпионами НБА. Это 17-й титул в истории франшизы. Команда объявила, что пока не может отметить победу вместе с болельщиками из-за пандемии коронавируса.

«После консультаций с властями города и округа мы пришли к мнению, что публичное празднование состоится, как только это будет безопасно», — говорится в сообщении клуба.

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