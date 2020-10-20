Брат Янниса Адетокунбо серьёзно изменил внешний вид

Танасис Адетокунбо, брат звезды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, решил сменить внешний вид, побрив голову налысо. Соответствующее фото он разместил на своей странице в «инстаграме» и попросил подписчиков дать оценку в комментариях.

«Новый образ. Дайте знать, что вы думаете. Пишите комментарии ниже», — такую просьбу оставил баскетболист под снимком.

На неё ответил разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес.



«Теперь мы близнецы», — написал Калатес, присоединившись к обсуждению.

Яннис Адетокунбо оставил в комментариях лишь пару смайликов, плачущих от хохота.

Фото доступно на странице Танасиса Адетокунбо в «Инстаграме».

Танасис был выбран на драфте НБА 2014 года командой «Нью-Йорк Никс» под общим 51-м номером.