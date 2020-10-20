Пашутин и Линч поделились ожиданиями от матча с «Андоррой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и центровой Реджи Линч поделились ожиданиями от матча Еврокубка с «Андоррой».
«Андорра» – агрессивная команда, которая обладает большим количеством снайперов. Практически все игроки могут атаковать из-за дуги. Стиль действий команды похож на игру «Нижнего Новгорода», с которым мы встречались в последнем матче. «Андорра» занимает первое место в Еврокубке по подборам в атаке, поэтому важно сыграть плотно с их большими. Нам нужно контролировать подбор, защищать периметр, заставлять соперника атаковать с сопротивлением. Мы должны сыграть сконцентрированно в защите, как в последних матчах, действовать уверенно, играть в умный баскетбол с быстрым движением мяча», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
«Андорра» играет в чемпионате Испании, который является очень сильным турниром с крепкими командами. Все матчи в Еврокубке сложные, нельзя терять концентрацию, и нужно настраиваться на каждую игру должным образом. Тренируемся, изучаем соперника, готовимся к матчу очень серьёзно. Мы выиграли два матча подряд и стараемся набирать обороты. Неплохо сыграли в защите, но всегда есть над чем работать. Думаю, что мы успеем подойти к матчу со свежими силами и хорошо провести игру», — заявил Линч.
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