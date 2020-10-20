Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Луиджи Датоме: Мессина, Родригес, Хайнс — увидел очень хорошую команду в «Милане»

Луиджи Датоме: Мессина, Родригес, Хайнс — увидел очень хорошую команду в «Милане»
Баскетбол / Евролига 0

32-летний форвард Луиджи Датоме ответил на вопрос, сказался ли как-то на его решении перейти из «Фенербахче» в «Милан» тот факт, что итальянскую команду тренирует Этторе Мессина.

«Конечно. Я оценивал каждый элемент команды, когда принял решение вернуться в родную страну, в большой и амбициозной клуб Евролиги. Такой тренер, как Этторе Мессина, такие игроки, как Серхио Родригес, Кайл Хайнс и другие, подписавшие контракты этим летом… Я увидел очень хорошую команду. Думаю, что отлично впишусь в неё. Надеюсь, я сделал правильный выбор, но скажу об этом в конце сезона», — приводит слова Датоме Eurohoops.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 28 встречах за «Фенербахче» в Евролиге, в среднем набирая 8,3 очка и совершая 0,8 передачи и 1,3 подбора.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020