Луиджи Датоме: Мессина, Родригес, Хайнс — увидел очень хорошую команду в «Милане»

32-летний форвард Луиджи Датоме ответил на вопрос, сказался ли как-то на его решении перейти из «Фенербахче» в «Милан» тот факт, что итальянскую команду тренирует Этторе Мессина.
«Конечно. Я оценивал каждый элемент команды, когда принял решение вернуться в родную страну, в большой и амбициозной клуб Евролиги. Такой тренер, как Этторе Мессина, такие игроки, как Серхио Родригес, Кайл Хайнс и другие, подписавшие контракты этим летом… Я увидел очень хорошую команду. Думаю, что отлично впишусь в неё. Надеюсь, я сделал правильный выбор, но скажу об этом в конце сезона», — приводит слова Датоме Eurohoops.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 28 встречах за «Фенербахче» в Евролиге, в среднем набирая 8,3 очка и совершая 0,8 передачи и 1,3 подбора.
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