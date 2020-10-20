Источник: НБА легализует марихуану

Известный журналист Билл Симмонс выразил мнение, что НБА после успешного опыта в «пузыре» в Орландо легализует использование марихуаны в новом коллективном соглашении.

Напомним, после рестарта сезона-2019/2020 игроков не проверяли на использование марихуаны. А согласно текущим правилам, баскетболиста дисквалифицируют на пять матчей после третьего положительного теста.

«Полагаю, что в новом коллективном соглашении марихуана будет легализована. Это был один из уроков, который мы извлекли в «пузыре». Там игроков не тестировали. Стало ли это одним из факторов повышения качества игры? Может быть. Это повлияло на восстановление?» – заявил Симмонс в подкасте ESPN.



Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.