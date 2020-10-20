Игра «Зенита» с «Миланом» перенесена на неопределённый срок

Матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Зенитом» и «Миланом» перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в российском клубе, сообщает официальный сайт турнира.

Игра должна была состояться 22 октября в Санкт-Петербурге, однако руководство российского клуба обратилось в Евролигу с просьбой о переносе из-за невозможности набрать необходимый минимум из восьми игроков для заявки. Кроме того из-за коронавируса перенесены матчи «Альба» — «Баскония» и «Анадолу Эфес» — АСВЕЛ.

Напомним, правление акционеров Евролиги одобрило внесение поправки в правило по сорванным матчам из-за вспышек коронавируса в клубах. Отмечается, что если у клубов не набирается восемь игроков, то матч может быть перенесён. Это изменение будет иметь обратную силу по отношению к любым решениям, уже применённым в сезоне-2020/2021. Это позволит руководителям Евролиги переносить отменённые матчи на более поздний срок.

Таким образом, не состоявшиеся по плану матчи петербургского «Зенита» с испанскими «Басконией» и «Валенсией», а также игры французского АСВЕЛа с греческим «Панатинаикосом» и сербской «Црвеной Звездой» могут состояться позже.