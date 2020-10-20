Аутсайдер НБА нацелен заполучить Янниса Адетокунбо

Руководство «Сакраменто Кингз» намерено в следующее межсезонье побороться за лидера «Милуоки Бакс», двукратного MVP, форварда Янниса Адетокунбо, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крейгори Смит.

Адетокунбо в 2021 году выйдет на рынок свободных агентов. Кроме возможного подписания нового контракта с «Милуоки» на грека также претендуют в «Майами Хит», в борьбе за Янниса высоко оцениваются шансы «Голден Стэйт Уоррирз».

«Сакраменто Кингз» на протяжении многих лет находится в числе главных аутсайдеров лиги. В минувшем сезоне калифорнийцы боролись за выход в плей-офф, но снова не попали в топ-8 Западной конференции. После этого боссы клуба затеяли кадровые перестановки, уволив с поста генерального менеджера Владе Диваца.