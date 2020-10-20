«Индиана» назначила нового главного тренера
Руководство «Индианы Пэйсерс» определилось с новым главным тренером команды. Этот пост займёт Нэйт Бьоркгрен, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Бьоркгрен до недавнего времени занимал пост ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс» Ника Нёрса, на этом посту он стал чемпионом НБА в 2019 году.
В целом же 45-летний специалист никогда не работал в качестве главного тренера клуба НБА. Тренерскую карьеру он начал в 2004 году. В прошлом Нэйт работал в клубах Лиги развития и в этом качестве стал чемпионом D-лиги в 2011 году. В НБА у специалиста есть опыт работы ассистентом в «Финикс Санз».
Напомним, «Индиана» осталась без тренера после вылета из плей-офф от «Майами Хит». С поста был уволен Нэйт Макмиллан.
- 20 октября 2020
-
20:33
-
20:28
-
19:51
-
18:51
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
14:20
-
13:52
-
13:19
-
12:49
-
11:23
-
10:36
-
09:33
-
08:23
-
08:15
-
08:06
-
07:57
-
07:52
-
00:39
- 19 октября 2020
-
23:53
-
22:55
-
22:17
-
22:02
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:19
-
19:50
-
19:26
-
18:17
-
18:10
-
17:59
Партнерский контент