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«Индиана» назначила нового главного тренера

«Индиана» назначила нового главного тренера
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Индианы Пэйсерс» определилось с новым главным тренером команды. Этот пост займёт Нэйт Бьоркгрен, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Бьоркгрен до недавнего времени занимал пост ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс» Ника Нёрса, на этом посту он стал чемпионом НБА в 2019 году.

В целом же 45-летний специалист никогда не работал в качестве главного тренера клуба НБА. Тренерскую карьеру он начал в 2004 году. В прошлом Нэйт работал в клубах Лиги развития и в этом качестве стал чемпионом D-лиги в 2011 году. В НБА у специалиста есть опыт работы ассистентом в «Финикс Санз».

Напомним, «Индиана» осталась без тренера после вылета из плей-офф от «Майами Хит». С поста был уволен Нэйт Макмиллан.

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