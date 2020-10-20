В «Хьюстоне» внесли ясность о намерении обменять Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилманн Фертитта заявил, что защитники Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук будут выступать в команде в ближайшие годы.
«Нет причин перекраивать состав. Наше окно возможностей выиграть титул чемпиона НБА всё ещё открыто на ближайшие пару лет. Джеймсу Хардену и Расселлу Уэстбруку немного за тридцать. Ничего не собираемся кардинально менять. Планируем бороться за титул. Собираемся сделать всё, чтобы победить", — приводит слова Фертитты журналист The Houston Chronicle Джонатан Фейген на своей странице в «Твиттере».
«Хьюстон» завершил сезон-2019/2020 вылетом во втором раунде плей-офф в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4). После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори в СМИ появились слухи о возможном обмене Хардена и Уэстбрука в межсезонье.
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