В «Хьюстоне» внесли ясность о намерении обменять Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилманн Фертитта заявил, что защитники Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук будут выступать в команде в ближайшие годы.

«Нет причин перекраивать состав. Наше окно возможностей выиграть титул чемпиона НБА всё ещё открыто на ближайшие пару лет. Джеймсу Хардену и Расселлу Уэстбруку немного за тридцать. Ничего не собираемся кардинально менять. Планируем бороться за титул. Собираемся сделать всё, чтобы победить", — приводит слова Фертитты журналист The Houston Chronicle Джонатан Фейген на своей странице в «Твиттере».

«Хьюстон» завершил сезон-2019/2020 вылетом во втором раунде плей-офф в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4). После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори в СМИ появились слухи о возможном обмене Хардена и Уэстбрука в межсезонье.