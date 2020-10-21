Игрок «Кливленда» не включил Леброна Джеймса и Майкла Джордана в топ-5 всех времён
Защитник «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон составил топ-5 лучших игроков в истории НБА, не включив туда лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и шестикратного чемпиона и MVP финала лиги в составе «Чикаго Булллз» Майкла Джордана.
«Есть три игрока, которые участвуют в гонке за звание величайшего. Нельзя выбрать того или иного, потому что времена разные. Есть Коби Брайант, Леброн Джеймс и Майкл Джордан, а не один человек. Непонятно, как бы Леброн играл в эпоху Джордана или наоборот. Они признаны величайшими игроками своей эпохи. Но мой топ-5 лучших следующий: Аллен Айверсон, Коби Брайант, Шакил О'Нил, Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон», — приводит слова Секстона Parlons Basket.
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