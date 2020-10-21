Майкл Джордан объяснил, почему не смог стать главным тренером

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан рассказал, почему в итоге не стал тренером. Вместо того, чтобы возглавить один из клубов, Джордан вложился в «Шарлотт Хорнетс», купив акции клуба.
«Мне не хватает терпения, чтобы быть тренером. Моя главная проблема заключается в том, что я смотрю цели игроков и на то, как я вижу игру. Отношение к игре поменялось полностью.
Если я буду требовать от игрока, чтобы он относился к баскетболу так, как я в своё время, это будет несправедливо по отношению к этому парню. Если у него будет иное отношение к игре, мне просто не хватит терпения. Поэтому я всегда понимал, что тренерская деятельность — это не моё. Я являюсь иным человеком со своим восприятием, отличающимся от того, какое есть сейчас у игроков», — сказал Джордан на YouTube-канале Cigar Aficonado.
- 21 октября 2020
-
10:20
-
09:59
-
09:39
-
09:16
-
08:29
-
08:07
-
08:00
-
07:52
-
07:39
-
07:29
-
07:20
-
00:56
- 20 октября 2020
-
23:57
-
23:03
-
22:42
-
22:28
-
21:33
-
20:33
-
20:28
-
19:51
-
18:51
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
14:20
-
13:52
-
13:19
-
12:49
-
11:23
-
10:36
-
09:33
-
08:23
-
08:15