Майкл Джордан объяснил, почему не смог стать главным тренером

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан рассказал, почему в итоге не стал тренером. Вместо того, чтобы возглавить один из клубов, Джордан вложился в «Шарлотт Хорнетс», купив акции клуба.

«Мне не хватает терпения, чтобы быть тренером. Моя главная проблема заключается в том, что я смотрю цели игроков и на то, как я вижу игру. Отношение к игре поменялось полностью.

Если я буду требовать от игрока, чтобы он относился к баскетболу так, как я в своё время, это будет несправедливо по отношению к этому парню. Если у него будет иное отношение к игре, мне просто не хватит терпения. Поэтому я всегда понимал, что тренерская деятельность — это не моё. Я являюсь иным человеком со своим восприятием, отличающимся от того, какое есть сейчас у игроков», — сказал Джордан на YouTube-канале Cigar Aficonado.