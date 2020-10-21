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Майкл Джордан объяснил, почему не смог стать главным тренером

Майкл Джордан объяснил, почему не смог стать главным тренером
Баскетбол / НБА 0

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан рассказал, почему в итоге не стал тренером. Вместо того, чтобы возглавить один из клубов, Джордан вложился в «Шарлотт Хорнетс», купив акции клуба.

«Мне не хватает терпения, чтобы быть тренером. Моя главная проблема заключается в том, что я смотрю цели игроков и на то, как я вижу игру. Отношение к игре поменялось полностью.

Если я буду требовать от игрока, чтобы он относился к баскетболу так, как я в своё время, это будет несправедливо по отношению к этому парню. Если у него будет иное отношение к игре, мне просто не хватит терпения. Поэтому я всегда понимал, что тренерская деятельность — это не моё. Я являюсь иным человеком со своим восприятием, отличающимся от того, какое есть сейчас у игроков», — сказал Джордан на YouTube-канале Cigar Aficonado.

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