Четыре клуба НБА включились в борьбу за Богдана Богдановича
«Милуоки Бакс» — не единственный клуб, заинтересованный в подписании атакующего защитника «Сакраменто Кингс» Богдана Богдановича, сообщает NBC Sports. По данным источника, в услугах ограниченно свободного агента заинтересованы ещё три клуба НБА.
На бывшего игрока «Фенербахче» претендуют «Атланта Хоукс», «Финикс Санс» и «Майами Хит» – финалист прошлого розыгрыша НБА.
Богданович в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 19 очков и реализовал пять трёхочковых за первую четверть. Он установил карьерный рекорд по результативности и количеству попаданий из-за дуги за четверть.
«Сакраменто» в минувшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В итоге «короли» не сумели выйти в плей-офф НБА.
Богданович выдал самую результативную четверть в карьере и установил рекорд по трёхочковым
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