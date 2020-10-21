В «Клипперс» объяснили, почему назначили Тайрона Лю на пост главного тренера

В «Лос-Анджелес Клипперс» прокомментировали назначение на пост главного тренера команды Тайрона Лю. Он сменил во главе калифорнийцев Дока Риверса, с которым расстались по окончании сезона.
«Тайрон уже достиг уровня, к которому мы стремимся. Он был тренером команды, ставшей чемпионом НБА. Лю отлично понимает игру и баскетболистов. Он один из самых умных тренеров лиги, который может передавать своё видение и знания.
Мы провели глубокую работу по изучению возможных кандидатов. Мы общались с отличными специалистами. Но затем поняли, что именно Тайрон станет лучшим вариантом для нас. Он сможет привести команду к новым вершинам.
У нас есть всё, чтобы добиться успеха. Заинтересованный владелец, умный тренерский штаб и талантливые игроки», — приводит слова президента клуба Лоуренса Франка BasketUSA.
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