Шенгелия рассказал, насколько трудно ему далось решение о переходе из «Басконии» в ЦСКА

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, насколько трудно ему далось решение о переходе из «Басконии» в московский клуб.
«Это было нелегко. Я шесть лет провел в этом месте, поэтому сменить клуб было тяжело. Но я знал, что перехожу в одну из лучших команд Евролиги. Это немного облегчило выбор», — признался Торнике в интервью тележурналу «Вид сверху».
О переходе Шенгелии в ЦСКА стало известно в июле 2020 года. До этого он шесть лет играл за «Басконию».
Шенгелия рассказал, что для него значила победа в чемпионате Испании в минувшем сезоне.
«Это было очень важно после 6 лет попыток для меня и 10 лет для “Басконии”. С того момента, как я только пришел в команду, я очень хотел принести чемпионство этому клубу и городу. И я безумно рад, что смог это сделать, потому что и город, и клуб, и люди действительно заслуживают этого», — поделился Шенгелия в интервью тележурналу «Вид сверху».
Торнике Шенгелия играл в составе «Басконии» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 команда выиграла чемпионат Испании.
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