Левченко: Домрачева, Азаренко, Соболенко, Мирный. Никакой реакции и репоста я не увидела

Баскетболистка Елена Левченко, задержанная в Беларуси и проведшая 15 суток под стражей, прокомментировала своё пребывание под арестом.



«Я специально добавила в „Инстаграме“ своих бывших коллег, с которыми играла, чтобы придать огласку тому, что происходит в Беларуси. Также отметила нескольких наших звёзд: тех людей, чьё мнение очень важно не только у нас в Беларуси, но и на международном уровне.



Кого добавила? Домрачева, Азаренко, Соболенко, Мирный. Никакой реакции и репоста я не увидела. Считаю, у каждого человека есть совесть. У каждого человека есть какие-то внутренние взгляды. Если этим людям спится ночью хорошо и они чувствуют себя нормально, то тогда ни вы, ни я, вне зависимости от наших разговоров и упоминаний, статей в газетах, ничего не поменяем. Этим людям самим решать, как они будут действовать. Я уверена, что они прекрасно знают, что происходит. Считаю, не надо давить и осуждать. Это действительность, и её нужно принять, а то она не будет меняться. Давайте двигаться дальше.



Пусть тогда на сегодняшний наш день будет 200, 300, 400 и больше подписей от людей, у которых огромное имя, но они не делают никакой значимости для страны. Это будут обыкновенные спортсмены, люди, которые готовы говорить [о том], что происходит, и готовы поставить свою подпись, рискуя намного больше, чем люди, у которых огромная сила слова и значимость по всему миру», — приводит слова Левченко by.tribuna.



Левченко задержали 30 сентября. Спортсменку арестовали за участие в массовом несанкционированном мероприятии.



Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.