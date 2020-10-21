Многократный участник Матча звёзд НБА не хочет оставаться в своём нынешнем клубе

Свингмен «Сан-Антонио Сперс» ДеМар ДеРозан не хочет оставаться в команде на следующий сезон, сообщает The Athletic.
Источник провел опрос агентов по поводу важнейших вопросов межсезонья НБА, включая трансферный рынок.
«Демар не любит Сан-Антонио и не хочет там находиться. Если он уйдёт оттуда, то окажется с Дуэйном Кейси в „Детройт Пистонс“. Отношения с бывшим тренером по „Торонто“ до сих пор прочные», — отметил один из опрошенных агентов.
У ДеРозана есть опция игрока на сезон-2020/2021 стоимостью более $ 27 млн. В случае отклонения опции и выхода на рынок свободных агентов 4-кратный участник Матча звёзд НБА рискует получить более низкую зарплату. Дерозан оказался в «Сан-Антонио Спёрс» перед сезоном-2018/2019, когда «Торонто Рэпторс» обменял его на Кавая Леонарда и затем выиграл титул чемпиона НБА впервые в истории франшизы.
- 21 октября 2020
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