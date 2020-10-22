Тайрон Лю сделал послание Джорджу и Леонарду после назначения главным тренером «Клипперс»

43-летний американский специалист Тайрон Лю, возглавивший «Лос-Анджелес Клипперс», выразил мнение о значимости постоянного контакта с лидерами команды – Каваем Леонардом и Полом Джорджом.
«Лидерство – это нечто иное. Вы можете поговорить о наших двух игроках, Кавае Леонарде и Поле Джордже, они показывают пример. Думаю, что ни у кого не получится, чтобы лучшие игроки всегда были естественными лидерами. Так не бывает. Я думаю, много лидерства должно исходить от меня, должно исходить от Кавай, Джорджа, Лу Уильямса и Пэта Беверли. Это должно быть коллективно.
Я должен показать им разные способы лидерства, в свою очередь, они должны показывать мне свои примеры. Я не могу знать всё, как и они не знают всего. Самое главное в лидерстве — это просто общение. Игрокам придётся со временем адаптироваться под мои требования.
Когда в составе есть такие разносторонние игроки, как Леонард и Джордж, то команду нужно выстраивать с защиты. Они должны задавать тон при обороне кольца. Думаю, по ходу сезона подверженность игроков травмам будет иметь ключевое значение», — цитирует Лю ESPN.
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