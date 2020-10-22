Крис Бош предостерёг «Майами» от крупной ошибки при обмене Янниса Адетокунбо
Экс-игрок НБА Крис Бош считает, что «Майами Хит» совершат серьёзную ошибку, если отдадут центрового Бэма Адебайо в обмен на форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
«Если бы я сидел в кресле генерального менеджера, то немедленно сделал бы Бэма Адебайо недоступным для обмена. Не будет никаких лишних мыслей. Просто нужно отбросить этот вариант в сторону. Всегда есть способ определить размер предела… Можно сконцентрироваться на потолке зарплат. Наверное, у меня есть вариант. На всякий случай, есть сделка по схеме сайн-энд-трейд», — приводит слова Боша Essentially Sports.
«Майами» считается одним из основных претендентов на Адетокунбо, если двукратный MVP откажется подписать новый контракт с «Милуоки».
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