Крис Бош предостерёг «Майами» от крупной ошибки при обмене Янниса Адетокунбо

Экс-игрок НБА Крис Бош считает, что «Майами Хит» совершат серьёзную ошибку, если отдадут центрового Бэма Адебайо в обмен на форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Если бы я сидел в кресле генерального менеджера, то немедленно сделал бы Бэма Адебайо недоступным для обмена. Не будет никаких лишних мыслей. Просто нужно отбросить этот вариант в сторону. Всегда есть способ определить размер предела… Можно сконцентрироваться на потолке зарплат. Наверное, у меня есть вариант. На всякий случай, есть сделка по схеме сайн-энд-трейд», — приводит слова Боша Essentially Sports.

«Майами» считается одним из основных претендентов на Адетокунбо, если двукратный MVP откажется подписать новый контракт с «Милуоки».