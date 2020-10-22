10 клубов НБА хотят выменять одного из лучших разыгрывающих НБА

Не менее 10 клубов НБА в это межсезонье будут претендовать на защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэя, среди них «Бруклин Нетс» и «Денвер Наггетс». Об этом сообщает Parlons Basket.
В минувшем сезоне Холидэй в среднем набирал 19,1 очка и отдавал 6,7 передачи за матч.
Напомним, в начале октября разыгрывающий «Пеликанс» получил награду Тваймен-Стоукса, вручаемую лучшему одноклубнику НБА. Она присуждается за неэгоистичную игру, наличие лидерских качеств на площадке и за её пределами, а также за приверженность интересам команды (в целом). Холидэй, набравший 1041 балл, опередил Тобиаса Харриса (806) и Кайла Корвера (796), занявших соответственно второе и третье места. В прошлые годы обладателями этой награды становились Майк Конли, Джамал Кроуфорд, Дирк Новицки и Винс Картер.
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