Майкл Джордан высказался о претензиях Леброна Джеймса на звание величайшего в истории НБА
Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан прокомментировал оживление дискуссии о величайшем баскетболисте всех времён после завоевания форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом титула в сезоне-2019/2020.
«Леброн Джеймс намного моложе меня. В центре внимания этой дискуссии — те, кто сейчас смотрит баскетбол. Леброн Джеймс, вероятно, будет опережать меня, если вы зададите вопрос о величайшем игроке всех времён через 20 лет. Однако меня мало волнует мнение других людей, и я не могу отвечать за мнение общества. Я ничего не могу сказать об этом. Спортсмен должен делать лишь одну вещь — пытаться стать лучшим, показать максимум своих способностей», — приводит слова Джордана Eurohoops.
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