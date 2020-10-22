В Минске состоялся суд над Егором Мещеряковым, выступавшим против Лукашенко

В Минске состоялся суд над заместителем председателя Федерации баскетбола Беларуси Егором Мещеряковым, его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
С момента начала антиправительственных протестов в Беларуси Мещеряков последовательно выступал против политики действующего президента страны Александра Лукашенко, поддерживая манифестантов. В Сети также распространялись фото, на которых Мещеряков запечатлён на протестах.
«Суд Заводского района Минска оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей. Его признали виновным по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии», — говорится в заявлении организации Belarusian Sport Solidarity Foundation на странице в "Фейсбуке".
В начале октября Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав заявление на увольнение по собственному желанию.
- 22 октября 2020
-
15:45
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:08
-
12:35
-
11:19
-
10:11
-
09:47
-
09:02
-
08:54
-
08:47
-
08:38
-
08:34
-
08:31
-
08:22
-
08:15
-
07:54
-
00:58
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:12
-
22:57
-
21:25
-
20:35
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
17:47
-
17:01
-
16:20
-
15:00