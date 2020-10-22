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В Минске состоялся суд над Егором Мещеряковым, выступавшим против Лукашенко

В Минске состоялся суд над Егором Мещеряковым, выступавшим против Лукашенко
Баскетбол 0

В Минске состоялся суд над заместителем председателя Федерации баскетбола Беларуси Егором Мещеряковым, его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

С момента начала антиправительственных протестов в Беларуси Мещеряков последовательно выступал против политики действующего президента страны Александра Лукашенко, поддерживая манифестантов. В Сети также распространялись фото, на которых Мещеряков запечатлён на протестах.

«Суд Заводского района Минска оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей. Его признали виновным по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии», — говорится в заявлении организации Belarusian Sport Solidarity Foundation на странице в "Фейсбуке".

В начале октября Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

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