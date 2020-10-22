Джей Ар Смит выбрал лучшую между чемпионскими командами «Лейкерс» и «Кливленда»

Атакующий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит сравнил нынешний состав «озёрников» с чемпионским составом «Кливленд Кавальерс», в котором он также выступал.
«Это было бы неуважительно, но я считаю, что тот масштаб, что есть у нас в „Лейкерс“, никогда не был достигнут в „Кливленде“. В „Кливленде“ мы были упорнее, мы играли жёстче, но масштаб этой команды „Лейкерс“ с Энтони Дэвисом и Дуайтом Ховардом и возможность менять составы с Маркиффом Моррисом — в „Кливленде“ всё не было настолько разносторонне. В „Лос-Анджелес Лейкерс“ мы можем играть разными способами, в то время как в „Кливленде“ у нас была лишь одна стратегия. Думаю, „Лейкерс“ бы победили», — приводит слова Джей Ар Смита Essentialy Sports.
Минувший сезон НБА прерывался и получился скомканным из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат был сокращён и доигрывался в так называемом «пузыре» в Орландо без зрителей. Чемпионом лиги стал «Лос-Анджелес Лейкерс».
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