Демар Дерозан отреагировал на информацию о желании покинуть «Сан-Антонио»
Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан опроверг слухи о том, что он хочет покинуть команду.
«Сейчас пытаюсь понять, когда я мог сказать такую чушь», – написал Дерозан на своей странице в «Инстаграме».
Ранее о желании Дерозана покинуть «Сан-Антонио» заявил один из агентов НБА в интерью The Athetic. У Дерозана есть опция игрока на сезон-2020/2021 стоимостью более $ 27 млн. В случае отклонения опции и выхода на рынок свободных агентов 4-кратный участник Матча звёзд НБА рискует получить более низкую зарплату. Дерозан оказался в «Сан-Антонио Спёрс» перед сезоном-2018/2019, когда «Торонто Рэпторс» обменял его на Кавая Леонарда и затем выиграл титул чемпиона НБА впервые в истории франшизы.
- 22 октября 2020
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:34
-
19:27
-
19:12
-
18:10
-
15:45
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:08
-
12:35
-
11:19
-
10:11
-
09:47
-
09:02
-
08:54
-
08:47
-
08:38
-
08:34
-
08:31
-
08:22
-
08:15
-
07:54
-
00:58
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:12
-
22:57
-
21:25
-
20:35
-
19:18
-
19:13
Партнерский контент