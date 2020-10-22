Демар Дерозан отреагировал на информацию о желании покинуть «Сан-Антонио»

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан опроверг слухи о том, что он хочет покинуть команду.



«Сейчас пытаюсь понять, когда я мог сказать такую чушь», – написал Дерозан на своей странице в «Инстаграме».

Ранее о желании Дерозана покинуть «Сан-Антонио» заявил один из агентов НБА в интерью The Athetic. У Дерозана есть опция игрока на сезон-2020/2021 стоимостью более $ 27 млн. В случае отклонения опции и выхода на рынок свободных агентов 4-кратный участник Матча звёзд НБА рискует получить более низкую зарплату. Дерозан оказался в «Сан-Антонио Спёрс» перед сезоном-2018/2019, когда «Торонто Рэпторс» обменял его на Кавая Леонарда и затем выиграл титул чемпиона НБА впервые в истории франшизы.