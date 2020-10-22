Разгромив «Астану», «Автодор» показал рекордную результативность в сезоне

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Астану».
Встреча началась с преимуществом хозяев паркета, которые выиграли первый игровой отрезок с разницей в 20 очков. Во второй десятиминутке «Астане» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 50:38 в пользу «Автодора».
В третьей четверти сильнее вновь оказался «Автодор» — саратовцы вновь довели преимущество до 20 очков. В заключительном игровом отрезке игра была равной, однако сильнее оказались хозяева паркета. Итоговый счёт встречи — 107:85.
Самым результативным в составе победителей стал набравший 21 очко Нэйт Мэйсон. Дабл-дабл на счету Дрю Гордона, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей по 22 очка набрали Эйдонис Томас и Джеремайя Хилл. Дабл-дабл из 13 очков и 13 передач на счету Майкла Томпсона.
- 22 октября 2020
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:34
-
19:27
-
19:12
-
18:10
-
15:45
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:08
-
12:35
-
11:19
-
10:11
-
09:47
-
09:02
-
08:54
-
08:47
-
08:38
-
08:34
-
08:31
-
08:22
-
08:15
-
07:54
-
00:58
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:12
-
22:57
-
21:25
-
20:35
-
19:18
-
19:13