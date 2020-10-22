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Разгромив «Астану», «Автодор» показал рекордную результативность в сезоне

Разгромив «Астану», «Автодор» показал рекордную результативность в сезоне
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Астану».

Встреча началась с преимуществом хозяев паркета, которые выиграли первый игровой отрезок с разницей в 20 очков. Во второй десятиминутке «Астане» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 50:38 в пользу «Автодора».

В третьей четверти сильнее вновь оказался «Автодор» — саратовцы вновь довели преимущество до 20 очков. В заключительном игровом отрезке игра была равной, однако сильнее оказались хозяева паркета. Итоговый счёт встречи — 107:85.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 21 очко Нэйт Мэйсон. Дабл-дабл на счету Дрю Гордона, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей по 22 очка набрали Эйдонис Томас и Джеремайя Хилл. Дабл-дабл из 13 очков и 13 передач на счету Майкла Томпсона.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 октября 2020, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
107 : 85
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Автодор: Михайловский - 21, Мэйсон - 21, Шакич - 15, Гордон - 14, Старкс - 14, Квитковских - 13, Макиев - 6, Минченко - 3, Бестужев, Пранаускис, Харисов
Астана: Томас - 22, Хилл - 22, Томпсон - 13, Бажин - 8, Мейерс - 8, Силиньш - 8, Мурзагалиев - 2, Пономарев - 2, Айткали, Гаврилов, Марчук, Пан
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