Разгромив «Астану», «Автодор» показал рекордную результативность в сезоне

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Астану».



Встреча началась с преимуществом хозяев паркета, которые выиграли первый игровой отрезок с разницей в 20 очков. Во второй десятиминутке «Астане» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 50:38 в пользу «Автодора».



В третьей четверти сильнее вновь оказался «Автодор» — саратовцы вновь довели преимущество до 20 очков. В заключительном игровом отрезке игра была равной, однако сильнее оказались хозяева паркета. Итоговый счёт встречи — 107:85.



Самым результативным в составе победителей стал набравший 21 очко Нэйт Мэйсон. Дабл-дабл на счету Дрю Гордона, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей по 22 очка набрали Эйдонис Томас и Джеремайя Хилл. Дабл-дабл из 13 очков и 13 передач на счету Майкла Томпсона.