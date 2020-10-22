Появилась команда, готовая выменять Гордона Хэйворда из «Бостона»

Руководство «Индианы Пэйсерс» заинтересовано в услугах форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, сообщает Clutch Points. В Индианаполисе готовы предложить «Бостону» сделку по игроку.

Пока неизвестно, интересно ли это будет коллективу из Массачусетса, но в случае обоюдного интереса «Селтикс» могут запросить у «Индианы» Майлза Тёрнера, так как в клубе продолжают поиски бигмена.

Хэйворд до перехода в «Бостон Селтикс» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, в первом же официальном матче за «Селтикс» он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора.