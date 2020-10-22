Владелец «Клипперс» Баллмер: мы назначили лучшего главного тренера в НБА

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер прокомментировал перестановки на тренерском мостике команды. Напомним, после вылета калифорнийцев из полуфинала плей-офф Западной конференции стало известно, что Док Риверс покинет пост главного тренера. Его заменил экс-наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю, работавший в штабе «Клипперс». В 2016 году Лю стал чемпионом НБА во главе «Кливленд Кавальерс».
«Не думаю, что в «пузыре» мы показывали наш лучший баскетбол. Конечно, такое окончание сезона нас разочаровало. Но хорошо, что мы принимали такое решение не в пылу эмоций и не сразу после поражений. Мы пообщались с Риверсом и пришли к такому решению. В лице Тайрона Лю мы назначили лучшего главного тренера в НБА», — приводит слова Баллмера USA Today.
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