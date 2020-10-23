Итудис назвал причины поражения ЦСКА от «Црвены Звезды»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Црвены Звезды» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги (84:86). Специалист обозначил несколько факторов, приведших к неудаче.
«Поздравляю „Црвену Звезду“ с победой. Игра могла бы повернуться иначе, мы могли бы победить. Думаю, мы упустили свой шанс, когда при +14 хорошо организовали атаку, но смазали данк. Мы не контролировали отскоки, совершили несколько лишних потерь, а соперники попали важные броски», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
Напомним, «Црвена Звезда» в ходе встречи сумела отыграться, перевела матч в овертайм и дожала «армейцев» в дополнительной пятиминутке. Поражение стало для ЦСКА вторым кряду в Евролиге.
- 23 октября 2020
-
00:51
-
00:06
- 22 октября 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:34
-
19:27
-
19:12
-
18:10
-
15:45
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:08
-
12:35
-
11:19
-
10:11
-
09:47
-
09:02
-
08:54
-
08:47
-
08:38
-
08:34
-
08:31
-
08:22
-
08:15
-
07:54
-
00:58
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:12
-
22:57
Партнерский контент