Итудис назвал причины поражения ЦСКА от «Црвены Звезды»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Црвены Звезды» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги (84:86). Специалист обозначил несколько факторов, приведших к неудаче.

«Поздравляю „Црвену Звезду“ с победой. Игра могла бы повернуться иначе, мы могли бы победить. Думаю, мы упустили свой шанс, когда при +14 хорошо организовали атаку, но смазали данк. Мы не контролировали отскоки, совершили несколько лишних потерь, а соперники попали важные броски», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, «Црвена Звезда» в ходе встречи сумела отыграться, перевела матч в овертайм и дожала «армейцев» в дополнительной пятиминутке. Поражение стало для ЦСКА вторым кряду в Евролиге.