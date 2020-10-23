Эксперты назвали способ, как «Никс» могут заполучить Ламело Болла с низким пиком драфта
Эксперты НБА предположили, что «Нью-Йорк Никс» сможет заполучить на драфте топового проспекта Ламело Болла, если договорятся об обмене с «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом пишет Parlons Basket.
У «Уорриорз» на ближайшем драфте НБА будет второй пик, а у «Никс» — восьмой. Но команда из «Нью-Йорка» может предложить соперникам обмен.
Журналист Уэс Голдберг уверен, что «Никс» могут отдать «Голден Стэйт» собственный восьмой пик, первые два пика «Даллас Маверикс» в 2021 году и пик «Лос-Анджелес Клипперс» этого сезона. Тем самым у «Нью-Йорка» появится шанс перехватить Болла.
Напомним, претендентами на выбор первым пиком считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл.
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