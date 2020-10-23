Римас Куртинайтис: «Маккаби» делает всё, что в данный момент нам неудобно

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».
«Новости у нас в целом хорошие. Сегодня мы собрались на тренировку почти полным составом. И меня как тренера это радует, ведь есть за что зацепиться и есть над чем работать. Понятно, что те игроки, которые вернулись после травм, и те, кто сидел в изоляции из-за коронавируса, сейчас находятся не в лучших кондициях, и это естественно. Это проблема, но последняя тренировка прошла неплохо, и состояние команды постепенно улучшается. Посмотрим, как мы будем выглядеть против «Маккаби». Мы знаем их стиль, эта команда играет хорошо и легко, хорошо бросает и бежит в быстрый отрыв, одним словом, делает всё, что в данный момент нам неудобно.
Прошлая неделя была для нас очень тяжёлой, мы играли всемером, основные игроки получили большую нагрузку и «наелись» достаточно, другие же не до конца готовы, поэтому против «Маккаби» очень важно будет регулировать скорость. Обычно мы играем быстро, но сейчас это не наш вариант. Всё будет зависеть от нашей дисциплины и регулирования своих кондиций. Знаем, что «Маккаби» будет бежать, они всегда славились своими быстрыми отрывами, поэтому нам нужно любой ценой остановить их быструю игру», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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