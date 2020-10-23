Агент: Кевин Дюрант — лучший игрок в мире, но Кайри Ирвинг сошёл с ума

Один из баскетбольных агентов, пожелавший не называть своего имени, считает, что руководству «Бруклин Нетс» придётся непросто, чтобы поладить с защитником Кайри Ирвингом. По его словам, баскетбол уже не является приоритетом для Кайри. Именно потому шансы «Нетс» на титул агент расценивает как невысокие.

«Когда Дюрант здоров, он лучший баскетболист в мире, но Кайри совершенно сошёл с ума. В последние месяцы он лишь доказывает это. „Бруклину“ будет очень непросто иметь с ним дело. Вообще-то ненавижу говорить о людях, которых не знаю по-настоящему, но, на мой взгляд, Ирвинг вошёл в стадию Стефона Марбэри. Все это видят, всем это очевидно. Баскетбол уже не является для него приоритетом. Я не верю в «Бруклин», — приводит слова агента Parlons-Basket.