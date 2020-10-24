В «Реале» отреагировали на поражение в «Эль Класико» с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо и тяжёлый форвард Трэй Томпкинс высказались и матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (72:79). «Реал» находится на 16-м месте в турнирной таблице с результатом 1-4.

«Во-первых, поздравляем «Барселону» с победой. В первой половине нам было очень сложно сыграть с ними. Мы не играли ни в обороне, ни в нападении. Мы исполняли неудачные броски и опаздывали в защите. Так что в первой половине они нас переиграли. Я думаю, что вторая половина была намного лучше. Мы проявили желание и каким-то образом попытались вернуться в игру, используя оборонительные изменения. Этого не хватило для камбэка. Трёхочковый бросок Серхио Юля мог сделать разницу 3 очка, но было уже слишком поздно, потому что наша работа не была выполнена в первой половине. В перерыве у нас было ощущение, что мы вообще не играли. Они были лучше нас почти во всех аспектах игры, особенно во второй четверти. Мы много теряли мяч, плохо играли в нападении и не проявляли агрессивности в защите. Вот когда они получили преимущество Это было решающим фактором в этой игре», — приводит слова Ласо официальный Евролиги.

«Я всегда ориентируемся на свою команду. На самом деле не волнует, что другие команды делают. Если мы будем играть жёстко в течение 40 минут, то будем лучше, чем множество других клубов. Нужно сосредоточиться на своих товарищей по команде, сосредоточиться на моем тренере и на себе, и сделать всё, что в моих силах, чтобы стать лучше. Нам просто нужно объединиться. Сейчас мы в плохом положении, но уже проходили это раньше. Это не первый раз», — заявил Томпкинс.