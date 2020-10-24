Пашутин: должны сыграть с Гросселем, выделающимся у «Зелёной Гуры» в трёхсекундной зоне

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с польским клубом «Зелена Гура».

«Зелена Гура» – опасная команда, которая отличается высокой результативностью. Играют в быстрый баскетбол, в составе много снайперов, которые атакуют с хорошим процентом, в том числе из-за дуги. Нам нужно играть в защите так же агрессивно, как в последних матчах, каждый бросок соперника должен быть с сопротивлением. Мы должны контролировать подбор, сыграть плотно с Гроселлем, который выделяется у поляков в трехсекундной зоне. В нападении нужно организовать быстрое движение мяча, играть в умный баскетбол, использовать наши сильные стороны. Будем биться только за победу!" — сказал Пашутин в интервью официальному сайту «Локо».