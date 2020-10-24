Легенда НБА: Демаркус Казинс — змея
Легендарный тренер НБА Джордж Карл резко высказался в адрес своего бывшего подопечного по «Сакраменто Кингз» центрового Демаркуса Казинса.
«Демаркус Казинс — змея», — написал тренер на своей странице в «Твиттере», отвечая на вопрос о самом нелюбимом баскеболисте, с которым ему приходилось работать.
Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Казинс начинал сезон в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», но не сыграл ни одного матча из-за травмы и был отчислен. В последние годы Демаркус страдает от серьёзных повреждений. Ранее он пропустил больше года из-за разрыва ахилла, полученного в форме «Нью-Орлеан Пеликанс». В последний раз баскетболист появился на площадке в финале НБА в 2019 году в качестве игрока «Голден Стэйт Уорриорз».
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