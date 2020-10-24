В «Лейкерс» рассказали об одной из главных трансферных целей на межсезонье

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о переменах, которые могут ждать команду в межсезонье.



«Мы надеемся, что сможем завоевать ещё один чемпионский титул, собрав команду вокруг Леброна и Энтони Дэвиса. Но что касается будущего, если вы изучите нашу платёжную ведомость, у нас есть финансовая гибкость. Наша цель состоит в том, чтобы приобрести ещё одного талантливого молодого игрока в пару к Энтони Дэвису, если тот решит подписать с нами контракт на длительный период», – приводит слова Пелинки Sportskeeda.

«Лейкерс» стали чемпионами НБА в сезоне-2019/2020. 10 игроков «Лос-Анджелеса» становятся свободными агентами в межсезонье, включая звёздного тяжёлого форварда Энтони Дэвиса.