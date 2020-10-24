Объявлен состав сборной России на матчи с Италией и Эстонией

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу назвал список кандидатов на участие в сборе перед ноябрьскими играми квалификации Евробаскета-2022, сообщает официальный сайт РФБ. Матчи ближайшего «окна» в группе B пройдут в Таллине 28 и 30 ноября. Россияне, которые выиграли одну из двух стартовых встреч, в эти дни сыграют, соответственно, с Эстонией и Италией.



Национальная команда начнёт подготовку 22-го числа. На этот раз не в привычном Новогорске, а в Санкт-Петербурге — оттуда удобнее будет перебираться в Эстонию. Правила «пузыря» предписывают заблаговременный заезд и повторное тестирование на COVID-19 на месте, поэтому в Таллин команда отправится 24 ноября (за 4 дня до первого матча) и продолжит тренировки там.



В списке кандидатов в главную команду страны на ноябрьское «окно» – 29 баскетболистов. Это защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, возраст на начало сбора — 33 года, рост — 189 см), Максим Григорьев («ПАРМА», Пермский край, 30 лет, 196 см), Вячеслав Зайцев («Химки», Московская область, 31 год, 190 см), Денис Захаров («Зенит», Санкт-Петербург, 27 лет, 193 см), Дмитрий Кулагин (без клуба, 28 лет, 197 см), Михаил Кулагин («Енисей», Красноярский край, 26 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 191 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 29 лет, 190 см), Иван Ухов (ЦСКА, Москва, 25 лет, 193 см), Виталий Фридзон («Зенит», Санкт-Петербург, 35 лет, 193 см), Дмитрий Хвостов («Зенит», 31 год, 190 см), Александр Хоменко (ЦСКА, 21 год, 192 см), Глеб Шейко («ПАРМА», 24 года, 196 см), форварды Павел Антипов (УНИКС, Казань, 29 лет, 203 см), Семен Антонов (ЦСКА, 31 год, 202 см), Антон Астапкович («Нижний Новгород», 26 лет, 202 см), Никита Балашов («Восток-65», Южно-Сахалинск, 29 лет, 207 см), Евгений Валиев (без клуба, 30 лет, 205 см), Андрей Воронцевич (без клуба, 33 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», 29 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 26 лет, 200 см), Антон Квитковских («Автодор», Саратов, 20 лет, 200 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 34 года, 202 см), Андрей Лопатин (ЦСКА, 22 года, 208 см), Никита Михайловский («Автодор», 20 лет, 201 см), Владислав Трушкин («Зенит», 27 лет, 201 см), центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА, 26 лет, 204 см), Владимир Ивлев («ПАРМА», 30 лет, 207 см), Антон Пушков («Зенит», 32 года, 208 см).



В предстоящих двух матчах за сборную России точно не сыграет защитник «Химок» Алексей Швед. Тренерский штаб принял такое решение после встречи генерального менеджера национальной команды Сергея Панова и генерального директора подмосковного клуба Павла Астахова.



Напомним, в сентябре ФИБА объявила, что оставшиеся отборочные игры континентальных чемпионатов пройдут в «пузырях» — замкнутых периметрах с особым противовирусным режимом. Хозяином «пузыря» в группе B стал Таллин. Места проведения февральских «окон» квалификации Евробаскета-2022 определятся позднее.



Путевки в финальный турнир (он был перенесён с 2021 года и должен пройти в четырёх странах — Грузии, Германии, Чехии и Италии) достанутся трём командам из каждой отборочной группы. Итальянцы на правах хозяев гарантированно сыграют на ЧЕ, а три остальные сборные поборются за два оставшихся места.